Özer Kayalı, küçük başkanın davetini geri çevirmedi

Bartu Çağlar'ın daveti üzerine bugün okulu ziyaret etti.

Seçim vaadi olarak Belediye Başkanını okula getirip okul ve eğitim adına dileklerini ileteceğini belirterek seçimi kazanan okul öğrenci meclis başkanı Çağlar, Özer Kayalı, okul müdürü ve öğretmenleri ile okulun fiziki şartları ve eğitime destek konusunda bazı taleplerde bulundu. Nazik daveti geri çevirmeyen Kayalı, diğer öğrencilerle de sohbet edip resim çektirdi.