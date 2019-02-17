‘Özgürlük' Didim'de ilgiyle izlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde, yerel tiyatro sanatçıları tarafından hazırlanan “Özgürlük” adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Didim Ticaret Odası salonunda yönetmenliğini Adnan Çelik'in yaptığı 2 perde ve 90 dakikalık “Özgürlük” adlı tiyatro oyununda Sumru Çilekdiken, Eşref Baharboğa, Seda Yılmaz, Ayhan Şimşek, Ulvi Şimşek, Kemal Bayındır, Cem Özbek, Naciye Dinçer, Alican Yerlikaya, Esat Elçiseven, ve Ekin Su sahne aldı.

Salonun tamamen dolduğu tiyatro oyununun ardından bir açıklama yapan Yönetmen Adnan Çelik, Didim seyircisinden yoğun ilgi gördüklerini söyledi. “Özgürlük” adlı oyun da hapishanede kadın ve erkek koğuşlarında günlük geçen hayattan kesitlerin konu alındığı ifade eden Çelik,2 perdeden oluşan tiyatro oyunu olduğunu ifade etti.

Tiyatro ve oyunculuğa karşı çocukluğun dan beri ilgi duyduğunu belirten oyuncu Sumru Çelikdiken ise, Didim Belediyesi ve Atatürk Düşünce Derneği Didim Şubesinin katkı verdiği ve tamamen yerel oyunculardan oluşan tiyatro topluluğu çalışmaların devam edeceği ve farklı senaryolarla seyirci karşısına çıkmak için sahne hazırlıkların sürdüğünü belirtti.