Özlem Çerçioğlu, Akçaova'ya kapalı düğün salonu kazandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Akçaova Kapalı Düğün Salonu'nu açıp üreticilerin özellikle istedikleri Akçaova Mezbahası'nın da temelini attı. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Çine'de hayvancılığın merkezlerinden olan Akçaova'ya 8 milyon 500 bin lira yatırım yaptığını hatırlatıp “3 kilometre asfalt, 20 bin metrekare parke döşemesi, 3 bin metre içme suyu ve 210 metre yağmur suyu hat çalışmasının yanı sıra yıllardır istediğiniz kanalizasyonun da yüzde 50'sini bitirdik. 6 ay sonrasında kanalizasyona kavuşacaksınız” diye konuştu.

Çine'ye 65 milyon lira yatırım

Çine'ye Büyükşehir Belediyesi'nin 65 milyon liralık yatırım yaptığını söyleyen Başkan Çerçioğlu “Yapacağım, edeceğim demiyorum; yaptık, ettik diyorum. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatı. Ege Et'te her yıl yaklaşık 3 bin büyükbaş kesimi yapıyoruz. Piyasadan 1.5-2 lira daha yükseğe alıp, parasını da hemen bankadan üreticimizin hesabına yatırıyoruz. Çiftçimize destek olmak için ayrıca Ege Yem'i ve Ege Süt'ü kurduk. Süt yemi piyasada 89 lira, bizde 75 lira; besi yemi piyasada 76 lira, bizde 67 lira; arpa ezmesi piyasada 67 lira, bizde 58 lira. Piyasadan üreticimize yüzde 20 daha ekonomik yem sağlıyoruz” dedi.

'Çiftçimizin yanındayız'

Başkan Çerçioğlu "Bizim topraklarımız verimli, insanımız çalışkan. O yüzden her zaman çiftçimizin yanındayım. Çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek için çalışıyoruz. İşte örneği" diyerek mahalledeki çiftçilere yem getiren Ege Yem kamyonunu gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin tarlada kalan her ürüne alıcı olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu "Çünkü çiftçimiz bir yıl boyuna o ürünün yüzüne bakıyor. Çiftçimiz o kazanacak olduğu parayla bir yıl da geçinecek. Neden almayayım. Çiftçimizin ne durumda olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedim, etmeyeceğim de" şeklinde konuştu.

Açılış ve temel atma Başkan Çerçioğlu'nun ve Başkan Dinçer'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Çine Belediyesi Meclis üyesi adayları, CHP ve İYİ Parti'nin yöneticileri ile muhtarlar tarafından yapıldı.

'Salih Başkan'a helal olsun'

Sivil toplum kuruluşlarıyla Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in el ele vererek yaptıkları ve bugün bitirilen Çine Meslek Yüksekokulu'nun yeni ek binasının temsili anahtarı da okul müdürü Okan Atan'a Başkan Çerçioğlu tarafından verildi. Başkan Dinçer projenin bitirilip gençlerin bir an önce eğitimlerine başlayabilmeleri için kendi şahsi hesabından kredi çektiğini söylemesi üzerine Başkan Çerçioğlu "Helal olsun Salih Başkan'a" dedi.

Başkan Çerçioğlu daha sonra ise Eskiçine ve Evciler mahallerini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.