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Özlem Çerçioğlu, Burunköy'ü ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke’nin Burunköy Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Söke'nin Burunköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


Burunköylüler, 40 yıldır yapılmayan hizmetleri 5 yılda yaptığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyleyen mahalleliler, mahallerine ziyaret ettiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Mahallelilerin “Sizi gönülden destekliyoruz. Desteğimiz Levent Başkan'la birlikte sizden yana” dedikleri Başkan Çerçioğlu, Burunköylülere destekleri için teşekkür edip önümüzdeki dönemde de Söke'ye ve mahallelerine yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

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