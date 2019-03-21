Özlem Çerçioğlu'ndan Bozdoğan'da miting gibi açılış

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan'da sosyal tesis açılışına katılarak Bozdoğanlılarla buluştu.

Bozdoğan'ın dört bir tarafından yüzlerce araçla konvoylar halinde Sırma Mahallesi'ne akın eden binlerce Bozdoğanlıya seslenen Başkan Çerçioğlu, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın bütün projelerinin arkasında olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın her yerinde sosyal belediyeciliğe önümüzdeki dönemde de devam edileceğinin altını çizdi.

Bozdoğanlılara seslenen Başkan Çerçioğlu, "Bozdoğan'da da kadınlar bu işi bitirmiş" ifadelerini kullanırken, binlerce Bozdoğanlı kendisine alkışlar ve tezahüratlarla karşılık verdi. Sırma Mahallesi'ne yapılan yatırımları sıralayan Başkan Çerçioğlu "Önümüzdeki dönemde de Tümer Başkanımla mahallemize ve Bozdoğan'a bu yatırımların en az dört katını daha yapmaya söz veriyoruz" diye konuştu.

Aydınlı çiftçilere destek olmak için Ege Et'i, Ege Yem'i ve Ege Süt'ü kurduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Bunları hayvancılık yapan çiftçimizin girdi maliyetlerini düşürmek için kurduk. Süt yemi piyasada 89 lira, biz Büyükşehir Belediyesi olarak çuvalını 75 liraya veriyoruz. Besi yemi 76 lira, biz 67 liraya veriyoruz, arpa ezmesi piyasada 67 lira biz Büyükşehir Belediyesi olarak 58 liraya veriyoruz" ifadelerini kullanıp Başkan Apaydın'a "İstediğiniz zaman kamyona doldurup Bozdoğanlı üreticilerimize verebilirsiniz" dedi.

Aydınlıların Topuklu Efesi var

Vatandaşlar, dağıtımına bu hafta başlanan ata tohumlarından üretilen fideler için teşekkür ederken Başkan Çerçioğlu, "Bu fideleri Bozdoğan'daki seramızda yetiştiriyoruz ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yerli tohumumuza sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"Aydın'a ve Bozdoğan'a yaptığımız hizmetler saymakla bitmez" diyerek sözlerine devam eden Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. "Ben ve Tümer Başkanım sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Bozdoğan'da, Aydın'da yaşayan hiçbir vatandaşımız soğuktan üşümez, karnı aç yatağa girmez. Çünkü biz varız. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı namerde muhtaç etmedik, etmeyiz de; sizin Topuklu Efeniz var" şeklinde konuştu.

'Çiftçiye destek olmaya devam edeceğiz'

Üreticilere destek olmak için tarlada kalan her mahsulü almaya da devam edeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Şimdiye kadar patates, portakal, nar, erik aldık. Bozdoğanlı üreticilerimizden de aldık, almaya da devam edeceğiz. Üreticimiz o ürünün parasıyla belki düğün, belki sünnet yapacak. Belki borcu var, borcunu ödeyecek. O yüzden çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sosyal tesisin açılışı için "Onlar bizim geleceğimiz" dediği Bozdoğanlı çocukları sahneye davet eden Başkan Çerçioğlu, açılış kurdelesini çocuklar, Başkan Apaydın ve belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte kesti.