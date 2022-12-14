Palyatif Bakım Merkezi, Devlet Hastanesi'nde hizmete girdi

Aydın Devlet Hastanesi'nde 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete girdi.

Aydın Devlet Hastanesi, sağlık hizmeti kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede tedaviye cevap vermeyen ve yatağa bağımlı olan hastaların faydalanabildiği Palyatif Bakım Merkezi, Aydın Devlet Hastanesi'nde hizmete girdi. 8 yataklı olarak hazırlanan merkezde ayrıca ünite dışında hasta yakınlarının vakit geçirebileceği bahçe ve kamelya da yer alıyor.

Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada “Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır. Tedaviye cevap vermeyen kanser hastaları, Alzheimer hastaları, felç (inme) geçiren hastalar, beslenme desteği gereken hastalar, yatağa bağımlı hastalar ve ileri derecede organ yetmezliği olan hastalar palyatif bakım hizmetinden faydalanabilmektedir. Hastanemiz bünyesinde kurulan 8 yataklı Palyatif Bakım Merkezimiz, Anestezi Uzman Hekimimiz, Dahiliye Uzman Hekimimiz, Hemşirelerimiz, Fizyoterapistlerimiz, Diyetisyenlerimiz, Psikologlarımız ve Sosyal Hizmet Uzmanlarımızdan oluşan bir ekip ile hastalarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca ünite dışında hasta yakınlarımızın vakit geçirebileceği bahçe ve kamelyamız da mevcuttur” ifadeleri yer aldı.