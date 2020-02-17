Pamela, Forum Aydın'da gönülleri fethetti

Ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü'ne özel Aşk Oyunu ve sonrasında Pamela Konseri ile bu özel günü kutladı.

14-15 Şubat tarihlerinde Forum Aydın'da çiftler “Aşk Oyunu”na katıldılar ve anında sürpriz hediyelere sahip oldular.16 Şubat'ta gerçekleştirilen Pamela konserinde ise , Forum Aydın ziyaretçileri unutulmaz anlar yaşadı.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl Sevgililer Günü için ziyaretçilerine özel keyifli ve kazançlı fırsatlar hazırladı. 14-15 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Aydın'da çiftler “Aşk Oyunu”na katılarak hem eğlendi hem de sürpriz hediyelerin sahibi oldu.

Pazar günü ise uzun zamandır beklenen Pamela konseri çiftlerin ve tüm Forum Aydın ziyaretçilerinin katılımıyla Zeytin Meydanı'nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Pamela, en sevilen şarkılarını, özellikle de “Yara” albümünden şarkılarını sevenler için seslendirdi. Tüm şarkılarına eşlik eden Forum Aydın ziyaretçilerinin yoğun katılımıyla müthiş bir akşam yaşandı.