Pamuk primleri için tarih belli oldu

Aydınlı pamuk üreticilerini sevindiren haber, Bakan Pakdemirli'den geldi. Uzun zamandır pamuk prim bedellerinin ne zaman yatacağı konusunda merakla bekleyen üreticilere, müjdeli haberi veren Bakan Pakdemirli, primlerin 18 Haziran itibariyle yatırılacağını açıkladı.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun destek ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödemeler ile ilgili müjdeyi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağının açıkladı. Desteklerin yüzde 80'den fazlasının ödenmiş olacağını ifade eden Bakan Pakdemirli; “Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemelerini TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız” dedi.