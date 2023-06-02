İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pamuk tarlalarına tuzaklar asıldı

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla Aydın’ın Didim ilçesinde tarlalara monitör tuzaklar asıldı.

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla Aydın'ın Didim ilçesinde tarlalara monitör tuzaklar asıldı.



Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında kontrollerine devam ediyor. Sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla monitör tuzakları tarlalara astı. Yapılan incelemelerin yanı sıra pamuk üreticileri de bilgilendirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.