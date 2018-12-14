Pamuk tüketimi 27,5 milyon tona ulaşıyor

Tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin ana hammaddesi pamuğun kaderinin belirlendiği Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi'nin 77. Genel Kurul Toplantısı, Fil Dişi Sahili'nde gerçekleştirildi. 2018/19 sezonunda, dünya pamuk tüketiminin 27,5 milyon tona ulaşacağı ifade edildi.

Ana teması , “Pamukta Zorluklar; Akıllı ve Sürdürülebilir Çözümler” olan 77. Genel Kurul Toplantısı, pamuk üretim, tüketim, stok, ihracat, ithalat ve fiyatlar konusunda güncel bilgiler, biyoteknolojik pamuklara karşı haşere direnciyle mücadele, küçük ölçekli çiftliklerdeki dron ve robotların kullanımları, çiftçilerin pamuk yan ürünlerinden ek gelir elde edebileceği, bilgiler ve medyada pamuk endüstrisi hakkında yapılan yanıltıcı iddialara karşı ICAC'ın #TruthAboutCotton (Pamuk hakkında gerçek) kampanyası gibi bir çok konuyu kapsayan bir düzine açık ve ara oturumu içerdi.

Dünya'nın 2017/18 sezonunda, küresel pamuk üretiminin bir önceki sezona göre yüzde 17 artarak 26,75 milyon tona yükseldiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ICAC Genel Kurulu'nda, 2018/19 sezonu için ise; ekim alanlarındaki daralma, suyun yetersizliği ve verimlilikte ekstra bir iyileşme beklenmediği için küresel pamuk üretimin azalarak 26,12 milyona düşmesinin beklendiğinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Büyük pamuk üreticisi ülkelerde pamuk ekim alanlarında azalma beklendiğini anlatan Eskinazi, “Bir çok büyük pamuk üreticisi ülkelerde pamuk ekim alanlarında azalma beklendiği dillendirildi. Bunun nedenlerinin de; devam eden haşere sorunları, olumsuz hava koşulları, suyun yetersizliği ve hükümet politikalarındaki değişiklikler olarak belirtildi. Bu nedenle küresel pamuk ekim alanının bir önceki sezona göre yüzde 1'lik bir azalma ile 33,6 milyon hektar olarak öngörüldüğü ortaya kondu” dedi.

Pamuk tüketimi, 2017/18 sezonunda yüzde 9'luk artışla, 26,81 milyon tona ulaştığını hatırlatan Eskinazi, 2018/19 sezonunda ise yüzde 3 artarak 27,5 milyon tona yükseleceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Pamuk stokları gerileyecek

Dünya pamuk stok miktarlarının 2018/19 sezonu başlangıcında, bir önceki sezona göre sabit kalacağı bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sezon içinde tüketimin üretimden fazla olacağını bu nedenle stok miktarlarının aşağı yönlü gideceğini ifade etti. Eskinazi, pamuk fiyatlarının 217/18 sezonunda ortalama 88 cent/lb olduğunu, 2018/19 sezonu tahmininin ise; 85 cent/lb olacağı yönünde öngörüler paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Pamuk tüketiminde Çin lider, Türkiye dördüncü ülke olacak

Pamuk tüketiminde en yüksek tüketimin 9,2 milyon ton ile Çin'de olması beklenirken, ikinci en büyük tüketici Hindistan'da 5,25 milyon ton pamuk tüketilecek. Pakistan 2,3 milyon ton pamuk tüketimi ile üçüncü olurken, Türkiye, 2018/19 sezonunda 1,7 milyon ton pamuk tüketimi ile dünya dördüncüsü olacak. Pamuk tüketiminde Bangladeş, Vietnam ve Endonezya bu ülkeleri takip edecek.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi'nde, dünya genelinde tekstil sektörünün elyaf tüketiminin 2020 yılında 105,5 milyon ton, 2025 yılında ise 121 milyon tona ulaşacağı öngörüsünde bulunuldu. Dünya'nın elyaf talebi 2017 yılı ile 2025 yılı arasında 25,5 milyon ton artacak.

Organik pamuk üretim bölgeleri belirlenmeli

Türkiye'nin güçlü olduğu organik pamuk üzerine yürütülen World Cafe oturumunda; çiftçi ekonomisi, ekoloji ve çevre, inovasyon ve ARGE, organik tohum üretimi, çeşitlendirme ve politikalar üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Oturumda, Organik pamuk üretim verimliliğinin geliştirilmesi konusunun hala önemli bir araştırma gerektirdiği, öneri olarak üretim ve organik pamuk pazarlamasını kolaylaştırmak amacıyla organik pamuk tohumu üretimi ve çırçırlama için belli bölgelerin belirlenmesi gerektiği ve organik pamuk pazar istihbaratının güçlenmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi Toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise; 2020 yılında

Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile İzmir'de gerçekleşecek olan 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı oldu. 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın verimli geçmesi adına, ICAC yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.