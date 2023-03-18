Pamukören'de şehitler için keşkek hayrı düzenlendi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi ve Pamukören Mahallesi halkının katkılarıyla 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi anısına 23. hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Pamukören Kapalı Pazar Yeri'nde Kuyucak Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 15 bin kişilik keşkek hayrı gerçekleştirildi. Türkiye'yi derinden sarsan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu yıl sade bir etkinlik düzenlendi. Seslendirdikleri marşlar ve gösterileri ile hem Çanakkale Savaşındaki ruhu canlandıran hem de tarihi esintileri vatandaşlara sunan mehter ekibi bu kez gösteri yapmadı. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen keşkek hayrına katılan binlerce kişi şehitler, depremzedeler ve sel mağdurları için dua etti.

“23 yıldır geleneksel halde sürüyor”

23 yıldır 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı çerçevesinde keşkek hayrı gerçekleştirdiklerini belirten Kuyucak Belediye eski Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk, “23 yıldan beri devam eden bu Mevlid-i Şerifli keşkek hayrımızı bir kez daha gerçekleştirdik. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar bu vatanı bizlere emanet ettiler. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu milli bir ruhtur. Vatanımızın her karış toprağı için mücadele veren askerlerimizin nasıl arkasında olduğumuzun bir göstergesidir ve halkımız bunu bir kez daha gösterdi” dedi.

“Acımız büyük”

Öte yandan yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Ertürk, “Acımız büyük. Bu yarayı hep birlikte saracağız. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde kısa zamanda hem yaralarımızı saracağız hem de kalıcı konutları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımızı rahata kavuşturacağız. Kuyucak olarak bizler çok sayıda depremzede vatandaşımıza kucak açtık ve onların rahatı için elimizden geleni yapıyoruz. Hem depremzede vatandaşlarımızın hem de buradaki vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşamaları için her şeyi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Kuyucak eski belediye başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Metin Ertürk'ün ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen keşkek hayrı etkinliğine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkan Vekili Mehmet Çömden, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Aydın il yönetimi, Kuyucak ilçe yönetimi, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.