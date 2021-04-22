Pandemi dönemiyle birlikte 'siber güvenlik' sigortaları öne çıkmaya başladı

Sigorta şirketleri sigorta poliçesi portföylerine 'siber güvenlik' sigortasını eklerken, verilerinin çalınması veya silinmesinden korkan vatandaşlar da bu poliçelere yöneldi. Sigortacı Muhammet Sert vatandaşların siber güvenlik sigortalarına yöneldiğini ifade etti.

Global ölçekte hızla yayılan dijitalleşme ile birlikte işlemler daha kolay yapılabilir hale gelirken, hem kurumsal hem de bireysel bazda çok sayıda riskli de beraberinde getiriyor. Türkiye'de de hemen hemen herkes evlerinde bulunan bilgisayarlardan yada akıllı cep telefonlarından internetteki işlemlerini kurumsal işlemlerinden ev alışverişlerine kadar birçok işlemini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdikleri işlemlere göre sitelere TC numarası, adres bilgisi, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgilerini giren yada kaydeden vatandaşlar çoğu zaman kötü niyetli kişilerin de hedefi oluyor. Teknolojinin gelişmesi ile artan siber suçlara karşı yargılanan şahıslara ağır cezalar verilirken, sigorta şirketleri de vatandaşların bilgilerini korumak 'siber güvenlik' poliçelerini devreye soktu. Vatandaşlardan da yoğun ilgi gören poliçeler Korona virüs salgını ile birlikte önemini bir kez daha ortaya koydu.

"Türkiye'de siber saldırılar oldukça fazla"

Pandemi döneminde büyük kuruluşların hemen hemen hepsinin evden çalışma dönemine geçtiğini belirten Sert Sigorta Sahibi Muhammet Sert, "Çalışma sistemindeki bu çalışma düzeni ile birlikte bilgisayar ve internetin girmediği ev neredeyse kalmadı. Buna bağlı olarak da Korona virüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar online alış-verişleri tercih etmeye başladı. Tüm bunlarla birlikte internet üzerinden yapılan alış-verişlerde bilgi güvenliği de vatandaşları da tedirgin etti. Siber saldırıların da oldukça fazla olduğu ülkemizde sigorta şirketleri vatandaşların can ve mal kayıplarının yanında siber güvenliklerini de korumaya başlayan poliçeler geliştirdi" dedi.

Dijital verileriniz güvence altına alınıyor

Dijital anlamda yıllar içerisinde kaydedilecek gelişmelerin aylar içerisinde kaydedildiğini hatırlatan Sert, "Bireysel Siber Güvenlik Sigorta poliçesi ile sigortalılara hukuki danışma, internet bankacılığında kullanılan kişisel verilerin çalınması, sanal dünyada olumsuz içerikler, saygınlığa zarar verilmesi, alış-veriş anlaşmazlıkları, kredi kartı gibi ödeme araçlarının çalınması ve hileli kullanımı, kimlik hırsızlığı, tehlikelere karşı webde kişisel veri taraması ve bilgisayar teknik destek gibi hizmetler sunuluyor. Anlaşmazlıkların hukuki bir süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda yada adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda belirlenen miktarlar kadar sürecin çözümüne yönelik teminat sağlanıyor. Dijital anlamda zarara uğramaktan çekinen vatandaşlarımız farklı sigorta şirketlerinin çeşitli teminatlar sundukları bu poliçelerden kolaylıkla yararlanıyorlar. Özellikle son dönemde dijital verilerinizin güvence altına alındığı bu sigortaları yaptıranların sayısı da her geçen gün artıyor" diye konuştu.