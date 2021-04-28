Pandemi emlak sektörüne yaradı

Pandemi dolayısıyla Aydın'ın turizm merkezi ilçelerinden olan Kuşadası'nda emlak satışlarında önemli artış oldu. Kuşadası'nda konut satışlarının artması nedeniyle emlakçıların yüzü gülerken, yerli ve yabancı müşterilerin özellikle müstakil, villa tarzı evlere ilgisi arttı. Artışı tetikleyen en önemli unsur ise korona virüs pandemisi yüzünden vatandaşların büyük kentlerden daha rahat yaşayabilecekleri küçük sahil kentlerine yerleşme isteği oldu.

"Müstakil evler daha çok tercih ediliyor"

Emlak Danışmanı Nuran Özmavi de pandeminin satışları arttırdığını ve Kuşadası'nın ilgi gördüğünü belirtirken, Nilay Altuntaş ise kendi sebze ve meyvesini yetiştirip sakin bir hayat sürmek isteyenlerin emlak sektörünü hareketlendirdiğini ifade etti. Özmavi, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte sektörün daha da hareketleneceğini ifade ederek, "Yabancı ve yerli müşterilerimiz var. Özellikle pandemi döneminde bizim burası daha çok yoğun göç aldığı için, bayağı bir hareketliydi. Pandemi sürecinde hiç durmadık diyebiliriz. Villa müşterilerimiz var, daha çok müstakil yaşamı tercih ediyorlar. Tabi pandemi nedeniyle insanlar büyük şehirlerden kaçıp, daha çok tatil yerlerini tercih ettiklerinden dolayı bu hareketlenmenin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Sahil kesiminde gayrimenkul satışları arttı"

Emlak satışlarının özellikle sahil bölgelerinde artmasının nedenlerini anlatan emlak danışmanı Fügen Firik, metropollerden kaçan insanların yerleşmek için Kuşadası'nı seçtiklerini, özellikle bahçeli villa tarzı konutlara ilgi gösterdiklerini söyledi. Firik konuşmasının devamında, "Genel olarak bakacak olursak, gayrimenkul ekonominin can damarıdır. bunu Kuşadası çapında değerlendirirsek, pandemi ile birlikte bir çok sektör sıkıntılı süreç yaşadı. bazı sektörler ise üst düzeye çıktı, bunlardan bir tanesi ise gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörünün pandemi döneminde yükselişe doğru bir ivmesi var. İlk başlarda sıkıntılıydı ama sonrasında ekonomik etkiler ile iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum. Büyükşehirlerden sahil kesimine çok büyük bir akım oldu. İnsanlar, Kuşadası, Bodrum, Çeşme bölgeleri gibi, Ege sahillerini tercih etmeye başladı. TÜİK verilerine göre satışlarda büyük şehirler hep öndeydi ama şu an Ege bölgesi revaçta. Çünkü insanlar artık rezidansları değil, bahçeli evleri tercih ediyorlar. Tabi herkesin kendi bütçesine göre bir yatırımı olabiliyor. Bu anlamda bir yatırım fırsatı yakalama şansı var. Özellikle arsa ve arazilerde çok fazla talep oldu. bu talepler doğrultusunda inşaat firmaları da hareketlendi. Yatırımcılarda da bir talep oluştu. Tabi ekonomik olarak dövizin yükselmesi bizleri etkiliyor. Gayrimenkul döviz oranında artmadığı için, bazen bunu yatırımcılarımıza anlatamayabiliyoruz. Tabi yabancılarda ellerindeki dövizle çok daha uygun alımlar yapabiliyorlar bu bölgede" açıklamasında bulundu.