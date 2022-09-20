Pandemi ile doğal ve sağlıklı beslenmenin önemi arttı, değirmencilik yeniden gözde meslek oldu

Aydın'da vatandaşlar domates salçası ve toz biberlerini pazardan para ile almak yerine daha sağlıklı olması için bizzat kendileri hazırlamaya başladı.

Eskiden köy meydanlarındaki dibek taşlarında özel hazırlanmış tokmaklarla ezilerek yapılan toz biberler artık değirmenlerde öğütülerek oluşturuluyor. İnsanlar bir yandan teknolojinin nimetlerinden faydalanırken diğer yandan da doğal beslenmeye daha çok özen göstermeye başladıklarını belirten Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi'ndeki değirmencilerden Hulusi Işık, bir yandan hizmet verip diğer yandan para kazandığını söyledi.

Hazır gıdadan kaçış başladı

Eskiden insanların mecburiyetten dolayı kışlık gıdalarını kendileri hazırladıklarını ancak pandemiden sonra herkesin hazır gıdadan kaçıp daha sağlıklı bir yaşam için kışlık gıdalarını kendileri hazırlamaya başladığını belirten Hulusi Işık, “Talep üzerine köye bu değirmeni kurduk. Çok iyi müşterimiz var. Başçayır ve çevre köylerde yaşayan herkesin biberini biz öğütüyoruz. Hem çok iyi kazancı da var. Biber sezonu bitince tarhana başlıyor. Herkes doğal beslenmeye özen gösterince değirmencilik yeniden gözde meslek oldu” dedi.