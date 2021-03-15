Pandemi, konut tercihlerini de değiştirdi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Türkiye'de insanların yaşam tercihlerini de değiştirdi. Bir zamanlar köyden kente alan göç ile birlikte çok katlı lüks yapılarda yaşama talebi pandemi ile birlikte geriye döndü.

Türkiye'de olduğu gibi son bir yıldır Aydın'da da insanların konut tercihlerini müstakil ve bahçeli evler olarak tercih etmeye başladığını belirten İnşaat Mühendisi Emrah Göze, “Bir zamanlar apartman yaşamı daha çok tercih edilirken bugün bahçeli evde yaşam herkesin ulaşmak istediği öncelikleri arasında yer almaya başladı. Ancak bu ilgi hobi bahçelerinde yüksek fiyata sebep odluğu gibi fırsatçılığa da neden oldu. Bu da pek çok şehirde denetimden uzak dayanıksız yapılaşmaya neden oldu” diyerek müstakil evde yaşam sürmek isteyenlerin alacakları yapının mühendislik hizmeti almış olduğuna mutlaka dikkat etmelerini tavsiye etti.

Özellikle iklim şartları dolayısıyla daha çok tercih edilen Ege Bölgesi'nde son yıllarda ciddi bir usulsüz yapılaşma yaşandığına dikkat çeken İnşaat Mühendisi Emrah Göze, “Ne yazık ki verimli tarım arazileri gelecekteki tarımsal üretimin uğrayacağı sıkıntılar göz önünde tutulmaksızın gelişi güzel yapılaşmaya başladı. İnsanlarımızın köy yaşamını tercih etmesi elbette güzel ama tarım alanlarını da korumak gerekiyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte tarım önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem taşıyacak. Ve küresel gücün en önemli etkeni olacaktır. Bu nedenle ülke genelindeki, yapılaşma için geniş kapsamlı master planlara ihtiyaç duyulmaktadır” diyerek Türkiye'nin çok geç olmadan tüm illerde bu planlamayı bir an önce yapması gerektiğini dile getirdi.

Şu anda ülke genelinde mevcut yapı stoku da dikkate alındığında yeni yapılacak yapılarda tam denetimli mutlaka mühendislik hizmeti almış yapıların mutlak suretle bir an önce hayata geçirilmesinin elzem hale geldiğini kaydeden İnşaat Mühendisi Göze, “Türkiye deprem ülkesi. İleride bir felaket yaşanmaması için geç olmadan gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu nedenle pandemi ile baş gösteren gelişigüzel yapılaşmanın bir önce önüne geçilmelidir” diye konuştu.