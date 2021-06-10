Pandemi nedeniyle ara verilen doğa eğitimleri tekrar başladı

01 Haziran tarihinden bu yana 314 öğrenciye eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müğdürlüğü Aydın Şubesi hizmet binasında bulunan Doğa Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen doğa eğitimlerine, pandemi süreci nedeniyle bir süreliğine ara vermek zorunda kalınmıştı. Bu dönemde doğa egitimleri uzaktan online eğitimler şeklinde gerçekleştirilmişti.

Okulların tekrar eğitim-öğretime başlaması akabinde, doğa eğitimleri için okul ziyaretleri tekrar başladı. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Efeler, Söke ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen, 8 okul ziyaretinde, toplam 314 öğrenciye doğa eğitimi verildi.