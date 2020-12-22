Pandemi süreci, aile olabilmenin ve eğitimde ailenin önemini bir kez daha ortaya çıkardı

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş, “İçinde bulunduğumuz bu süreç aile olmanın veya aile olabilmenin önemini bir kez daha ortaya koyarken eğitimde de ailenin fonksiyonunun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı” dedi.

Hastalık gelmeden sağlığın kıymeti bilinmediği gibi sahip olduğumuz pek çok değerin de kıymetinin kaybedilince anlaşıldığını kaydeden Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş, bu hastalığın aynı zamanda kurum ve işletmelerde alternatif hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Korona virüsün yaygınlaşması ile birlikte dünyada her şeyin bir anda değiştiğini, ayakta kalmak isteyen herkesin de bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu belirten aynı zamanda Aydın'ın tecrübeli eğitimcileri arasında yer alan Sadettin Yabaş, “Bu hastalık bizden bir çok şeyi alıp götürdüğü gibi bizlere yeni şeyler de öğretti aslında. Başta sağlığın kıymeti olmak üzere, ailenin, yakınların hatta sıradan bir şey zannedilen dostlarımızla sarılıp aynı ortamda yan yana hasbıhal etmenin bile ne kadar kıymetli olduğunu fark ettik. Bunun yanında eğitimde ailenin rolü bir kez daha ortaya çıktı. Eğitim kurumları için ise öğrencilerle birlikte dijitale ayak uydurmanın ne kadar önemli olduğu ve her türlü olumsuzluğa karşı alternatif planların önemi bir kez daha kendini gösterdi. Herhangi bir kriz anında öğrenci okula gidemiyorsa okulun ya da öğretmenin öğrenciye ulaşması gerektiği bu süreçle ortaya çıktı” diyerek alternatif planları olanların sürece daha kola adapte olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim dolayısıyla çocukların bilgisayardan kopmadığı bu günlerde velilere daha çok görev düştüğünü belirten Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadettin Yabaş, “Eskiden velilerimiz çocuklarını sabah okula götürüp akşam da okuldan alarak eğitim sürecinde daha rahat bir dönem geçiriyordu. Şimdi uzaktan eğitimde süreç biraz değişti. Çocuklarla velilerin daha çok iştigal etmesi gerekti. Bu süreçte tüm velilerimizin çocukların zamanının tamamını bilgisayar ya da dijital cihazlar başında değil ailesi ile çeşitli aktiviteler yaparak geçirmesini tavsiye ediyoruz” diyerek çocukların 24 saat boyunca bilgisayar başında tutulmamasını tavsiye etti.

İmkanı olanlar mesleklerini öğretsin

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin aynı zamanda bir fırsat da olabileceğini kaydeden Okul Müdürü Sadettin Yabaş, “Kocatürk Eğitim Kurumları olarak, Kurucumuz Mustafa Kocatürk önderliğinde değişen konjonktür ve bunun getirdiği sorunlar karşısında güçlü idari ve öğretmen kadrosuyla eğitim alanında çağdaş davranış modelleri geliştirerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini azami ölçüde sürdürmekteyiz. Temel gayemiz, Dünyayı sarsan Covid-19 tehlikesine rağmen eğitimi durağan halden çıkararak öğrencilerimize faydalı olmaktır. Kocatürk Eğitim Kurumları olarak olumlu ya da olumsuz tüm şartlara rağmen Türk Milli Eğitimi'nin temel fonksiyonlarını icra etmek en başta gelen görevimizdir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim dolayısıyla öğrencilerin oluşan boş vakitlerini daha iyi değerlendirebilmeleri de mümkün. Özellikle meslek sahibi ebeynler mümkün olduğu sürece çocuklarına meslek de öğretsinler” diyerek meslek sahibi olan çocukların güvenlerinin daha yüksek olduğunu söyledi.