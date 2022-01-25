Pan'ın teneffüsü İbramaki Sanat Galerisi'nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Mehmet Kapçak'ın ‘Pan'ın Teneffüsü Ilık, Okşamakta Yüzü 2' isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Akrilik teknikle hazırlanmış 44 eserin yer aldığı sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Ressam Mehmet Kapçak'ın devam niteliğinde olan ‘Pan'ın Teneffüsü Ilık, Okşamakta Yüzü 2' isimli resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteyl ile kapılarını açtı. Akrilik teknikle hazırlanmış 44 eserin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisini aldı. Sanatçının ‘keçi' figürünü kullanarak ötekileştirilmiş, haksızlığa uğramış ve dışlanmış insanları tasvir ettiği eserler, İbramaki Sanat Galerisi'nde 28 Ocak Cuma gününe kadar görülebilecek.

Kuşadası Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Mehmet Kapçak, “Resimlerimi hazırlarken, şair Behçet Necatigil'in'in ‘Kır Şarkısı' isimli şiirinden esinlendim. Ağırlıklı olarak profilden çizdiğim farklı formlardaki keçi figürleriyle özgün bir dil oluşturmaya çalıştım. Keçi figürü benim için eserlerimde istediklerimi anlatmanın yolu oldu” dedi.