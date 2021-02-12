İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçtan dumanlar çıktığını gören mahalleli kısa süreli panik yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araçtan dumanlar çıktığını gören mahalleli kısa süreli panik yaşadı.



Olay, Efeler ilçesinde Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 DM 582 plakalı araç park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan çıkan dumanları gören mahalleli durumu hemen araç sahibine ve itfaiyeye bildirdi. Aracının yanına gelen Ali Aydemir, araçtan çıkan dumanları görünce itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile aracı söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaparken, ilk incelemelere göre aracın elektrik kontağından yandığını belirlendi.



“Şaka yapıyor sandım”


Aracından dumanlar çıktığını duyan araç sahibi Ali Aydemir, duyduğuna ilk başta inanamadı. Kendisini arayan arkadaşının kendisine şaka yaptığını düşündüğü ifade eden Aydemir; “Arabamı dün akşam buraya park ettim. Arkadaşım beni aradı ve arabadan dumanlar yükseldiği söyledi. İlk başta bana şaka yaptığını düşündüm. Arabamın yanına geldiğimde araçtan çıkan dumanları görünce hemen aracın kaputunu açtım. Durduk yere nerden çıktı, anlayamadım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.