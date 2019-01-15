Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresinden elde edilen güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.B. (19) olduğu tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan A.B., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.