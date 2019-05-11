İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki kamyonette başlayan yangın binaya sıçradı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonette başlayan yangının evlere sıçraması üzerine büyük maddi hasar oluştu.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonette başlayan yangının evlere sıçraması üzerine büyük maddi hasar oluştu.


Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1240 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1240 Sokak üzerinde park halinde bulunan Uğur Bilen'e ait 09 LC 010 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında metrelerce yükselen alevler, yakındaki eve üç katlı apartmana sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangın büyümeden söndürdü. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında kamyonet ve apartmanın birinci katında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.