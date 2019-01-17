Park halindeki minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeki bir minibüsten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası merkez H Feyzullah Mahallesinde park halinde bulunan minibüste hırsızlık olayı meydana geldiği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çevrede bulunan kamera görüntüleri ile teknik incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S. E.(18) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Ege Mahallesi Ümit Sokak üzerinde görülmesi üzerine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adlı makamlara sevk edilen S.E., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.