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Park halindeki motosikleti çalan şüpheli polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, park halindeki bir motosikleti çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince; Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. O.G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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