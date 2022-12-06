Park halindeki otomobil kurşunlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile yoldan geçen motosikletten silahla ateş açıldı. Araçta yapılan incelemede 3 kurşun izine rastlanırken, polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.U'ya ait park halindeki 09 K 9101 plakalı otomobil, yoldan motosikletle geçen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobile 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.