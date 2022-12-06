İhlas Haber Ajansı

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Park halindeki otomobil kurşunlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile yoldan geçen motosikletten silahla ateş açıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile yoldan geçen motosikletten silahla ateş açıldı. Araçta yapılan incelemede 3 kurşun izine rastlanırken, polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.U'ya ait park halindeki 09 K 9101 plakalı otomobil, yoldan motosikletle geçen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobile 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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