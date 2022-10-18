Park halindeki ticari araca arkadan çarptı: Biri çocuk 3 yaralı

Aydın'ın Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde ilerleyen E.K. idaresindeki 46 FD 654 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile park halinde bulunan 35 AC 503 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü E.K. ve yolcu konumunda bulunan B.K. ile A.K. isimli çocuk yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza kameralara yansıdı

Yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Anbean kaydedilen görüntülerde otomobilin park halindeki ticari araca arkadan çarpması ve kaza sonrası yaşananlar yer aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.