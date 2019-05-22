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Park halindeyken yanmaya başlayan kepçe hurdaya döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, park edildiği noktada yanmaya başlayan hepçe, hurdaya döndü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park edildiği noktada yanmaya başlayan hepçe, hurdaya döndü.


Olay, saat 15.20 sıralarında Nazilli merkez Zafer Mahallesi 117 Sokak ile 22 Sokağın kesiştiği köşe başında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kepçe operatörlüğünden emekli Musa Ağırcan (59) tarafından park edilen kepçeden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber vererek yardım talep etti. İhbar üzerine bölge itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede bölgeye ulaşana Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Hurdaya dönen iş makinesinde yapılan çalışmaları izleyen Musa Ağırca büyük üzüntü yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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