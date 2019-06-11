Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası merkez Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta park halinde olan 09 BU 854 plakalı son model panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.