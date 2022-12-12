Park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezip, kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu için park yeri tutan bir kadınla tartışan otomobil sürücüsü, kadının ayağını ezerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın oğlunun aracını park edebilmesi için sokakta bulunan park yerini tuttu. O esnada boş park alanını gören 09 FF 473 plakalı otomobil sürücüsü, aracını oraya park etmek istedi. Kadın, park yerini oğlu için tuttuğunu söyleyerek, otomobil sürücüsüne başka bir yere park etmesini söyledi. Otomobil sürücüsü ile kadın arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, 09 FF 473 plakalı otomobilin sürücüsü, sinirlenerek kadının ayağını arabayla ezip, olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerine gelen oğlu, kaçan aracı durdurmaya çalışırken, ezilme tehlikesi atlattı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.