Parkenin altına saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Aşil buldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evine sakladığı uyuşturucu narkotik köpeği tarafından bulunan ve uyuşturucu ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmada; ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirip sattığı takip sonucu tespit edilen

B.K'nın (36) ikameti tespit edildi. Belirlenen ikamete yapılan operasyonla yakalanan B.K'nın evinde narkotik köpeği Aşil ve ekiplerin katılımıyla yapılan aramada oturma odasının parke zemininin altına zulalanmış şekilde 175 gram esrar maddesi, 35.86 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

B.K'nın yapılan GBT sorgusunda Söke ilamat masasınca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.