Parkta serinlediler, çöplerini geride bıraktılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar Nevzat Biçer Parkı'nda serinlemeye çalışırken, yanlarında getirdikleri yiyeceklerin çöplerini yerlere atmaları ise tepki topladı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte serinlemek isteyen Aydınlılar da çareyi park ve gölgelik alanlarda buldu. Sosyalleşmek isteyen Aydınlı vatandaşlar ise kent genelindeki parklara akın etti. Sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşlar özellikle merkez ilçe Efeler'de bulunan Nevzat Biçer Parkı'na giderken, gençlerin de gözde yerlerinden oldu.

Serinlemek için Nevzat Biçer Parkı'na giden bazı duyarsız vatandaşların ise yanlarında getirdikleri yiyeceklerin çöplerini yerlere atmaları tepkilere neden oldu. Parkın etrafına saçılan pet şişeden çekirdek kabuklarına kadar çöpler, görüntü kirliliği oluştururken duyarsız vatandaşların bu hareketi ise tepki çekti.

Park alanlarının herkes için olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yüksel Aydın, “Sıcak havalarda yaz aylarında parklara gelerek serinliyoruz. Bu parklar herkesin kullanımı için ama gelen bazı vatandaşlar çöplerini burada bırakıp gidiyorlar. Buraların temiz olması için herkesi duyarlı olmaya ve çevremizi temiz tutmaya davet ediyorum” dedi.