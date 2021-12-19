Paşa Yaylası beyaza büründü

Kar yağışının nadir görüldüğü illerin başında gelen Aydın'da, yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı sonrası vatandaşlar dağlara akın etti. Merkez ilçe Efeler'de bulunan Paşa Yaylası'na çıkan vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkarttı.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte Paşa Yaylası'na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan, mangal yakan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, yediden yetmişe herkes beyaz örtü üzerinde vakit geçirip, piknik yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu karlı dağlarda çocuklar kadar büyükler de eğlendi. Kara hasret yaşayan Aydınlıların kar sevinci ise kameralara yansırken, birçok vatandaş hatıra fotoğrafı çekti.