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Paşa'yı bulan ödüllendirilecek

Aydın’da yaşayan Sevil Tavaslıoğlu, evden kaçan ‘Paşa’ isimli papağanı bulana ödül verecek.

Aydın'da yaşayan Sevil Tavaslıoğlu, evden kaçan ‘Paşa' isimli papağanı bulana ödül verecek.


Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan Sevil Tavaslıoğlu 3 yıl önce albino cinsi yavru bir papağan aldı. Paşa ismini verdiği papağanını kafese hapsetmeyen Tavaslıoğlu, 3 yıldır evinde gözü gibi baktı. 18 Ekim Cuma günü annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu balkona çıkarak evden kaçan Paşa bir daha geri dönmedi. Paşa'nın kaçışından büyük üzüntü duyan Tavaslıoğlu günlerdir Paşa'yı arıyor. Tavaslıoğlu, Paşa'yı bulanı ya da yerini söyleyeni ödüllendirecek.


Papağanının ev ortamına alışkın olduğunu kaydeden Sevil Tavaslıoğlu, “Paşayı aldığımız günden bu yana hiçbir zaman kafese koymadık, sürekli evin içerisinde özgürce dolaşıyordu. Biz uyandığımızda uyanır, uyuduğumuzda uyurdu. Evde yaşlı bir annem var. Ona da arkadaş oluyordu. 18 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde evde her zamanki gibi serbest bir şekilde dolaşıyordu. Annem odadayken bir anlık dalgınlıkla balkona çıkmış. Annemde panikleyip beni çağırdı. Bizim yaşadığımız panikle de Paşa panikledi ve kaçtı. Paşa'nın bacağında ‘Sedat Cengaver 005' yazılı bir bileklik var. Bulanlar lütfen insanlık namına bana ulaşsınlar. Bulana ödül vereceğim. Evde herkes perişan oldu. Annem de kendisini suçlayıp duruyor. Paşa ailemizin bir parçasıydı. İnşallah bir gören duyan olur” dedi.

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