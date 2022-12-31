Patlamadan hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden anne Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı patlamada, yaşamını yitiren Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe bugün memleketi Kuyucak ilçesinin Horsunlu Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Sabah saatlerinde baba ocağına getirilen anne ve kızı helallik alınmasının ardından Çarşı Camii'ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreninde acılı aile taziyeleri kabul ederken, feci patlamada eşi ve kızını kaybeden Astsubay Başçavuş İlker Düztepe, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durabildi. Torunu ve kızını kaybeden Nuri Dumlupınar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı gözyaşları içinde Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.