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Pazarcı yaşlı adam tuvalette hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesine haftalık hal pazarına gelen 72 yaşındaki yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu.

Aydın'ın Karacasu ilçesine haftalık hal pazarına gelen 72 yaşındaki yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu.


Karacasu'ya Nazilli Güzelköy'den pazarcı bir yakınına yardım için gelen 72 yaşındaki 4 çocuk babası C. C. isimli yaşlı adam umumi tuvalette ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunurken yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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