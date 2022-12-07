Pazarlarda kış sebzelerine rağbet arttı

Aydın'da vatandaşlar kış sebzelerine rağbet gösterirken, pazarda kereviz 15 TL, pırasa ise kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

Kış aylarının vazgeçilmez ürünleri pazar tezgahlarında yerini alırken, yeşillik ve sebze satışlarında artış yaşandı. Havaların soğuması ile birlikte Aydın'da kışlık sebze ve meyveler, pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi ürünler tezgahları süslerken, vatandaşlar kış sebzelerine rağbet göstermeye başladı.

Efeler ilçesinde kurulan semt pazarlarındaki tezgahlarda yerini alan kış sebzelerinden pırasa 10 TL, kereviz 15 TL, ıspanak 15 TL, karnabahar 15 TL, brokoli ise 10 TL'den alıcı buluyor. Maydanoz, marul, roka, tere gibi yeşillikler ise ortalama 5 TL'den satılıyor.

Kış sebzelerinin satışlarının hareketli olduğunu ancak seraya dönen ürünlerde de yavaşlık yaşandığını ifade eden pazarcı esnafı Gökhan Dinç, “Pırasa, ıspanak, kereviz, akbaş dediğimiz karnabahar, brokoli gibi kış sebzeleri rağbet görüyor. Ama diğer türlü seraya dönen mallarda biraz gerileme var. İşler ağır gidiyor. Kış sebzelerinde rağbet var ama diğer ürünlerde çok yok. Fiyatlar ise piyasaya göre şu an çok iyi. Pırasa 10 lira, enginar 20 lira, kereviz 15 lira, ıspanak 15 lira, akbaş 15 lira, brokoli 10 lira” dedi.