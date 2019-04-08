PDR Derneği Aydın Şube Başkanı Çokay'dan Milli Eğitim Müdürü Çokay'a ziyaret

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay ve Genel Sekreter Emine Cengiz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay, yaptığı açıklamada; “23 şubemiz ve 13 bin üzerindeki üyemiz ile Dernek olarak ulaşmak istediğimiz hedefleri, psikolojik danışmanlık mesleğinin toplum açısından önemini ve sorumluluklarımızı sayın il milli eğitim müdürümüzle paylaştık. Milli Eğitim Müdürümüzde önümüzde ki dönem içinde derneğimiz ile farklı etkinlikler ve çalıştaylar yapacaklarını ifade etmiştir” dedi.