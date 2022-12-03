İhlas Haber Ajansı

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Peçeli baykuş ve martılar tedavi altına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve iki martı tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş ve iki martı tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Doğa Koruma ekipleri, Didim'de gerçekleştirdiği devriye esnasında yaralı halde bir baykuş ve 2 martı buldu. Yapılan incelemede baykuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş olduğu anlaşılırken, martıların ise kanatlarının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı kuşlar tedavisinin yapılarak tekrar doğaya salınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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