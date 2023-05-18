Pedallar, 19 Mayıs için çevrildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bisiklet turunda bir araya gelen gençler, pedalları bu kez 19 Mayıs için çevirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bisiklet turu düzenlendi. Gençlik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinliklerle bir araya gelen gençler ise bu kez bisiklet turunda bir araya geldi. Bu kez 19 Mayıs için pedalların çevrildiği tur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünden start aldı. Polis ekiplerinin de eşliğinde başlayan tur, Batı Gazi Bulvarı üzerinden devam ederek Adnan Menderes Bulvarı'nda sona erdi.