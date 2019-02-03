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Pehlivan; “Atatürk'ün Aydın'ımızı ziyaretini kutluyoruz”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Aydın’ımızı ziyaretini kutluyoruz” dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Aydın'ımızı ziyaretini kutluyoruz” dedi.


Pehlivan'ın 3 Şubat 1931'de Atatürk'ün Aydın'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Mustafa Kemal Atatürk'ümüz yaşamı boyunca Aydın İli ve ilçelerine dört kez ziyarette bulunmuştur. Nazilli'de açılışını yaptığı Sümerbank Basma Fabrikası hem Nazilli'de hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve ekonomik yapısında büyük değişimler yaratan bir etki bırakmıştır.


Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü güçlenerek korumak, Milli çıkarlarımızı en üst düzeyde çıkarmak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır. Kahraman Aydınlıların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve milli mücadeleye efelerimizin verdiği destek; vatan ve Türk milletine sadakatlerinin ve bağımsız yaşama arzusunun sonucudur. Bu düşüncelerle Aydın'a gelişinin 88 inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum” dedi.

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