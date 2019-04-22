Pehlivan; "CHP'li yöneticilerin gerçekleri gözardı ederek Bahçeli'yi suçlamalarını anlamsız“

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırı dolayısıyla bir açıklama yaptı .

Pehlivan yaptığı olduğu açıklamada; “Türk Milliyetçileri her şeyin farkındadır. Türk Milletimizin bekası için, aziz vatanımızın bütünlüğü için şehit verdiğimiz kahramanlarımızı rahmetle tekrar yad ediyorum. Büyük Türk milleti, kalleş teröre kurban verdiği kahraman şehitlerinin acısını en derinlerde yaşarken Ankara Çubuklu şehidimiz Yener Kırıkçı'nın cenazesinde meydana gelen olaylara doğru açıdan bakmak çok önemlidir. Bakmadan gördüğünü söyleyenlerin, dinlemeden anladığını iddia edenlerin konuştuğu her söz kendi zihinlerindeki kuruntu yahut ortalığı karıştırmak için bilinçli ürettikleri iftiradan başka bir şey değildir” sözlerine yer veren MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan “Bizim halimiz nicedir diye aynaya bakmak yerine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli beyefendinin “Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil.” açıklamasını yok sayıp saldırmak ; CHP zihniyetinin ve eşrafının sağlıklı bir ruh hâlinin olmadığını göstermektedir.Sayın Genel Başkanımızın sözlerinin arkasındayız ve kendisi gibi düşünmekteyiz. Siyasilerin görevi bilinçli ve tedbirli davranmaktır” dedi.

Sözlerine “23 Nisan 1920 de TBMM kuran iradenin baş kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü sürekli partileri adına istismar etmekten geri durmayan CHP yetkilileri ; YPG'yi terör örgütü olarak görmediği ifadeleri, PKK'nın siyasi görünümü HDP ile yapılan seçim ortaklığı, İstanbul adaylarının Demirtaş'a dair övücü sözleri gibi somut pek çok durumun hafızalarda canlı olduğu böyle bir dönemde PKK'ya yönelik nefretin en yoğun olduğu şehit cenazesinde gerçekleşecek bir ziyaretin alabileceği tepkileri düşünmek durumunda olmaları gerekmekteydi” şeklinde devam eden Burak Pehlivan “CHP'li yöneticilerin ve partililerin ayrı yeten onlara bağlı basın organlarının tutup da tüm gerçekleri gözardı ederek MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'yi suçlamalarını anlamak mümkün değildir“ dedi.