Pehlivan develer, hazırlıklara başladı

Ege Bölgesi'nin asırlık geleneklerinin başında yer alan deve güreşleri için sezon hazırlıkları başladı. Havaların soğumaya başlaması ile güreş için arenaya çıkacak pehlivan develer yürüyüş antrenmanlarına başladı. Başarılı bir performans için her gün en az 5 kilometre yürüyüş yapmak zorunda pehlivan develerin karayolundaki yürüyüşleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Deve güreşlerinin merkezi olan ve kış sezonu boyunca her hafta sonu deve güreşi festivallerinin yapıldığı Aydın'da develer, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı. Sahipleri tarafından her gün yürüyüş yaptırılan develer, büyük bir özele güreşlere hazırlanıyor.

Develerin yapısı gereği kışın kızgınlaşıp güreş tuttuklarını ve yaz boyunca beslenip güreşlere hazırladıklarını belirten Karpuzlulu devecilerden Zafer Kazan, “Eskiden develer aynı zamanda ulaşım ve taşıma işlerinde kullanıldığı için antrenmana gerek olmadan sahaya çıkabilirmiş. Ancak günümüzde develer sadece törenlerde ve güreşlerde kullanılıyor. Bu nedenle yaz boyunca sadece beslenip yatan develer güreşler öncesi dolaştırılması gerekiyor. İlk günlerde 500 metre yürüyüş ile başladığımız antrenmanlar gülük 5 kilometreye kadar çıkıyor. Daha sonra açılan develer güreşirken zorlanmıyor” diye konuştu.

İlk karşılaşma Umurlu Arenası'nda başlayacak

Karpuzlu'da uzun yıllardan beri devecilik yapan ve Küçük Yüksel ve Baba Yüksel develeri ile arenalarda güreşlere katılan Mutlu Çay, deveciliğin tamamen bir sevda olduğunu para için yapılacak bir iş olmadığını söyledi. Develeri gezdirip onlarla ilgilenmenin büyük bir keyif olduğunu belirten Mutlu Çay, “Kış mevsimi sert ve soğuklar etkili olursa develer daha güzel güreş tutar. Bu yıl kış mevsiminin etkili ve güreşlerin de çetin geçeceğini tahmin ediyoruz” dedi.