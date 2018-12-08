Pehlivan develeri giydirmek için servet harcıyorlar

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde develer, kış eğlencelerinin vazgeçilmezi olan deve güreşlerine uzun uğraşlar sonucu hazırlanıyor. Yıl boyunca bakıp besledikleri develeri arenaya çıkarmak için adeta servet harcayan deveciler sadece bir deveyi süsleyebilmek için 2 bin lira ile 7 bin lira arasında para harcıyor. Deveye bir de yeni havut yaptırılırsa bunun maliyeti 10 bin liraya kadar yükseliyor.

Yörüklerin 2 bin yıllık gelenekleri arasında yer alan ve kış aylarında festivaller şeklinde gerçekleştirilen deve güreşi sezonu Aydın'da başladı. Havaların soğuması ile kızgınlık dönemine girip güreşe hazır hale gelen develeri güreşlere hazırlamak kadar süsleyip arenaya çıkarmak için de neredeyse bir otomobil parası harcanıyor. Zili, havanı, yuları, havudu, püskülü, kolanı derken baştan ayağa adeta gelin gibi süslenerek arenaya çıkan develerin heybeti kadar yakışıklı görünmesine de çok önem veriliyor.

Yörüklerin develerine verdiği önem her geçen gün artınca ülkenin pek çok yerinde unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleği Aydın'da en gözde mesleklerden biri oldu. İşleri yetiştirebilmek için her gün sabah saat 09.00'dan gece 24.00'e kadar ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten Saraç Müjdat Korak, işlerin yoğunluğundan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Aydın Efeler ilçesinde bulunan iş yerinde ekibiyle birlikte gece gündüz deve süsü yapan Saraç Müjdat Yılmaz, diğer yandan da asırlık zil ve havanların tamirini yapıyor.

Sahibin keyfine ve göz zevkine göre develeri süslediklerini belirten Saraç Müjdat Korak, "Sezon başlaması dolayısıyla işler oldukça yoğun. Sabah saat 09.00'da dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışıyoruz. Tamamen sipariş üzerine çalışıyoruz. Develerin ihtiyaçlarını gidermek ve süslerini yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir deveyi giydirmek kişinin tercihine bağlı olarak 2 bin liradan başlayıp 7 bin liraya kadar gidiyor" dedi. Korak, havutlama işi de dahil edildiğinde bu rakamın 10 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi.