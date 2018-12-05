Pehlivan; “Haluk Alıcık üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlar bozuldu”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a “Haluk Alıcık üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlar bozuldu” sözleriyle destek verdi.

Başkan Alıcık'a ifade verdiği bir soruşturma sonrası MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayu Ümmet Akın ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte destek veren Burak Pehlivan, “Dedikodu mahalle aralarında yapılır biz Türk milletinin yüreğinde siyaset yapıyoruz. Üstelik adam gibi mertçe ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. MHP Türkiye'dir, Türk milletidir, vatanda duyulan eşsiz sevgidir sadakattir. MHP'nin yükselişini hiç kimse, hiçbir nifak yuvası durduramayacaktır. Söz konusu milli beka oldu mu hiç kimseyi tanımayız. Fedakarlıksa isteneni yaparız yaptık yapıyoruz. FETÖ'nun oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, FETÖ ittifakından medet umsun, zillet ittifakına umut bağlasın. Yüce Türk adaletine her zaman güvendik, güveniyoruz. Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlar bozuldu. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Nazilli'mize, Aydın'ımıza hayırlı olsun. MHP Türkiye'nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir” dedi.