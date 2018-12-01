Pehlivan; “Marka şehir Aydın için MHP”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Aydınlılardan partisine oy vermesini isteyerek; “Bilim, teknoloji, eğitim ve kültürde marka Aydın için MHP” dedi.

Yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini kaydeden MHP'li Burak Pehlivan; “Türkiye'miz yakın tarihinin en önemli demokratik şölenine 31 Mart 2018 tarihinde sahne olacaktır. Aydınlı hemşerilerimizin doğru iradesi 31 Mart Pazar günü tecelli edecektir. Aydın'ımızın hazmedilmesi mümkün olmayan ağır sorunlara hapsolduğu, her alanda plansız, günü kurtarmaya çalışan bilimden uzak kara bir yönetim döneminden Aydınlı hemşerilerimizin, hanımefendilerin, gençlerin, yürekli efelerimizin sandık başına giderek çağdaş kent Aydın için Milliyetçi Hareket Partimizi seçimi ile kurtulacaktır. Şimdiden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Türk milletimize, Aydın'ımıza ve demokrasimize yeni bir umut kapısı aralamasını ve yepyeni bir temiz sayfa açmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 31 Mart seçimlerine çok büyük anlamlar yüklüyor ve çok önemsiyoruz.

Milli mücadelenin kahraman evlatları efelerin yürekli torunları hemşerilerimizin 31 Mart'ta en doğru tercihi yapacağına yürekten inanıyorum. Yardım cenabı Allah'tan, takdir aziz hemşerilerimindir” dedi.