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Pencereden kaçtı, polis yakaladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 13 yıl hapis cezası bulunan ve karşısında polisi görünce pencereden atlayıp kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 yıl hapis cezası bulunan ve karşısında polisi görünce pencereden atlayıp kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. nin (30) saklandığı evi tespit etti. Polis şahsı yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Polislerin geldiğini görüp pencereden atlayıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Çeşitli hırsızlık suçlarından 17 kaydı olduğu öğrenilen şahıs cezaevine gönderildi.

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