Pet şişede ev yapımı alkole baskın

Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçlerince yapılan çalışmada İ.Ö. isimli şahıstan 2 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde el yapımı kaçak içki ele geçirildi. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken akabinde devam eden çalışmalarda Hisar Mahallesi'nde bir evde arama yapıldı. Evdeki aramada 12 adet 0.5 litre pet şişe içerisinde toplam 6 litre, damacana içerisinde 10 litre el yapımı içki, 12 litre etil alkol ile çok miktarda boş pet su şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.A simli şahıs 5607 SKM suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldı.