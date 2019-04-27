Peyzaj Mimarı Akademisyenler Topluluğuna Aydın Ev Sahipliği Yaptı

Aydın ili Peyzaj Mimarları Akademisyenler Topluluğu (PEMAT)'nu ağırlıyor.

Topluluğun bu yılki toplantısına Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliği yapıyor. 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Büyük Menderes Deltası ve yakın çevresinin sorunları ve çözüm önerileri akademik çerçevede tartışıldı. Diğer taraftan Aydın bölgesindeki tarihi ve doğal alanlar düzenlenen gezilerle katılımcılara tanıtıldı.

“Söke Belediyesi akademisyenleri ağırladı”

Söke Belediyesi 22'inci toplantıları için bir araya gelen akademisyenleri Söke'de ağırladı. Programın organizasyon komitesi başkanları Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ve Doç. Dr. Barış Kara önderliğinde Söke'nin Güllübahçe Mahallesi Mesire alanına gelen peyzaj mimarları akademisyenler topluluğu keyifli bir gün geçirdi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde başkan yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte akademisyen konuklarıyla yakından ilgilendi. Akademisyenler Güllübahçe'nin yanı sıra Doğanbey-Karina Dalyanı'nı da gezdi.