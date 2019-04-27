İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Peyzaj Mimarı Akademisyenler Topluluğuna Aydın Ev Sahipliği Yaptı

Aydın ili Peyzaj Mimarları Akademisyenler Topluluğu (PEMAT)’nu ağırlıyor.

Aydın ili Peyzaj Mimarları Akademisyenler Topluluğu (PEMAT)'nu ağırlıyor.


Topluluğun bu yılki toplantısına Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliği yapıyor. 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Kuşadası'ndaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Büyük Menderes Deltası ve yakın çevresinin sorunları ve çözüm önerileri akademik çerçevede tartışıldı. Diğer taraftan Aydın bölgesindeki tarihi ve doğal alanlar düzenlenen gezilerle katılımcılara tanıtıldı.


“Söke Belediyesi akademisyenleri ağırladı”


Söke Belediyesi 22'inci toplantıları için bir araya gelen akademisyenleri Söke'de ağırladı. Programın organizasyon komitesi başkanları Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ve Doç. Dr. Barış Kara önderliğinde Söke'nin Güllübahçe Mahallesi Mesire alanına gelen peyzaj mimarları akademisyenler topluluğu keyifli bir gün geçirdi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde başkan yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte akademisyen konuklarıyla yakından ilgilendi. Akademisyenler Güllübahçe'nin yanı sıra Doğanbey-Karina Dalyanı'nı da gezdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.