Pİ Günü'nde Pi Sokağı kurdular

Aydın'ın Nazilli İlçesinde eğitim-öğretim faaliyetini yarım asırdır sürdüren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pi Günü etkinliği düzenledi. Okulun Matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan programda görev alan öğrenciler yaptıkları birbirinden ilginç çalışmalarla Pi Günü'ne damga vurdu.

Matematikte kullanılmakta olan sabit Pi sayısı anısına, Amerikan tarih formatında bugünün 3/14 olarak geçmesi ve bunun Pi sayısını anımsatması nedeniyle 1988 yılından bu yana Dünyada her yıl 14 Mart tarihlerinde Matematikçiler tarafından kutlandığını ifade eden Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, “Tüm dünyada Matematikçileri bir araya getiren bu özel günde Okulumuzun Matematik öğretmenlerince hazırlanan Dünya Pi Günü etkinliğine okulumuz bünyesindeki meslek bölümleri hazırladıkları birbirinden ilginç Pi çalışmaları ile ‘Pi Sokağı' kurdular. Ağırlıklı olarak 9. Sınıf öğrencilerimizin görev aldığı bu etkinlikteki amaç öğrencilerimize Matematiği sevdirmektir. Bilindiği gibi Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Rudolph sayısı olarak da bilinir. Pi Sayısının da meşhur yaklaşık değeri 3,14 olduğu için her yılın 3. ayının 14. günü dünya pi günü olarak kutlanır. Bu da kısaca matematikçilerin bayram günüdür” dedi.

Etkinlikte görev alan okul öğrencileri ve Matematik Öğretmenleri de Pi Günü etkinliği hakkında öğrencilere bilgi verdiler.

Etkinlik kapsamında hazırlanmış olan Pi Pastası, öğrenciler, matematik öğretmenleri ve okul idarecileri ile birlikte kesilerek ikram edildi. Bini aşan öğrencisi ile ilçenin en büyük okulları arasında yer alan okulda özel olarak hazırlanan irmik helvası ise tüm öğrencilere ikram edildi.