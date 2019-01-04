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Pilav satıp hasta hayvanları tedavi ettiriyorlar

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir grup üniversite öğrencisi hazırladıkları pilavları satarak, kazandıkları paralarla hayvanları tedavi ettiriyorlar.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir grup üniversite öğrencisi hazırladıkları pilavları satarak, kazandıkları paralarla hayvanları tedavi ettiriyorlar.


Aydın'da çoğunluğu üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan hayvan severler, Sevgi Yolu'nda hasta olan sokak hayvanlarının tedavi masraflarını karşılamak için pilav satıyor. Her gün görevli bir kişi tarafından hazırlanan pilav seyyar araçta vatandaşlara satılıyor. Yaklaşık 3 aydır her gece pilav satan gençler, elde ettikleri kazançla hasta olan hayvanları tedavi ettiriyor, mama ihtiyaçlarını karşılıyor.


Amaçlarının hasta hayvanları tedavi ettirmek olduğunu kaydeden hayvan sever öğrenci Nazlı Toksöz “Tek isteğimiz hasta olan hayvanların iyileşmesi ve sıcak bir yuvaya sahip olması. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız pilav satışına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Çevre esnafımız da bizi yardımcı oluyor. Tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Hayvanların sağlığı için pilav satışı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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