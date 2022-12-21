Pilot bölge Aydın'da meraların kapasitesi arttırılacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 2023 yılı itibariyle Efeler'in Böcek ve Çiftlik mahallelerinde, Karpuzlu'nun Ektirli Mahallesi'nde, Söke'nini Yeniköy Mahallesi'nde ve Yenipazar'ın Dereköy Mahallesi'nde uygulanmaya başlanacak olan Mera Islah ve Amenajman Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje ile Aydın'da meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İl Müdürlüğümüzce meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve meralardaki otlatma baskısının azaltılması amacıyla 2023 yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanan Efeler İlçesi Böcek ve Çiftlik, Karpuzlu İlçesi Ektirli, Söke İlçesi Yeniköy ve Yenipazar İlçesi Dereköy Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi 21-25 Kasım tarihinde yapılan Mera Islah Projelerini Değerlendirme toplantısında Proje Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, projeler uygun görülmüş olup Bakanlıkça onaylanmıştır. Projeler dahilinde Bakanlık tarafından gönderilecek ödenek kullanılarak ve çiftçi katkısı sağlanarak, projeler çerçevesinde meralarda Gübreleme-Yabancı Bitkilerle Mücadele-Çalı Temizliği-Otlatmayı Düzenleyici, Kolaylaştırıcı Yapı ve Tesisler (Suluk, Gölgelik, Mera Çitleri, Mera Kapısı vb.) ve Yapay Mera Tesisi kurulması ayrıca meralardaki otlatma baskısının azaltılması ve meraların otlatmaya kapalı olduğu dönemde kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üreticilere Yem Bitkisi Tohum Desteği yapılması planlanmıştır” ifadelerine yer verildi.